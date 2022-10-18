"Интересные у них отношения": Акиньшину и Козловского сдали с потрохами

Среди поклонников давно ходят слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной.

Романы между актерами, завязавшиеся во время съемок, уже давно стали привычным явлением в шоубизе. Но вот если пару Джоли и Пита давно простили за грешок десятилетней давности, то паре Данилы Козловского и Оксане Акиньшиной еще предстоит отстоять у недоброжелателей свое право на счастье.

Официально ни Данила, ни Оксана не комментируют свой роман. Зато поклонники пары уже обсудили все детали. А их достаточно: это и бывшая Козловского, недавно родившая ему дочь, и двое детей Акиньшиной, которые живут с бывшим мужем.

Интернет-хейтеры называют Оксану разлучницей, а Даниле приписали разрыв общения с дочкой. Тем не менее, актеры периодически появляются на мероприятиях вместе, держась за руки. А теперь, судя по всему, Данилу Козловского и Оксану Акиньшину официально сдали с потрохами. Еще в сентябре таролог Марина Знаменская сделала расклад на пару, чтобы узнать их настоящие отношения.

Так, стало известно, что отношения пары для обоих "по судьбе", то есть их было практически не избежать. Козловский и Акиньшина наполняют друг друга энергией, развитие отношений идет планомерно. В то же время поочередно у них могут возникнуть мысли, что отношения слишком скучные, а один партнер раздражает другого.

"Интересные у них отношения, — говорит таролог и продолжает, — Романтика им дается легко, а вот совместных проектов желательно избегать". Это означает, что Даниле Козловскому и Оксане Акиньшиной бывает тяжело найти общий язык, но они стремятся к компромиссам.

Возможно, совсем скоро актеры официально подтвердят свою связь, а недоброжелатели примут новую пару шоубиза — Оксану Акиньшину и Данилу Козловского.