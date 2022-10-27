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Шоу-бизнес
"Гнилое нутро предателя": гнусную лицемерку Собчак бросили в горящий костер

"Гнилое нутро предателя": гнусную лицемерку Собчак бросили в горящий костер

Ксения Собчак облили помоями после вскрывшейся информации о наличии у нее израильского гражданства и побега из России.
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Российская телеведущая Ксения Собчак покинула Россию и отправилась через Белоруссию в Литву. Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис официально подтвердил прибытие бывшего кандидата в президенты России в его страну. Он добавил, что блондинка въехала в страну по израильскому паспорту.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

После того, как звезду сняли на видео при пересечении границы, на нее обрушилась волна негатива. Собчак обвинили во вранье и предательстве.

Подлила масла в огонь коллега Ксении Собчак телеведущая Тина Канделаки. Она опубликовала в своем телеграм-канале фото израильского паспорта Ксении Собчак, что стало прямым подтверждением наличия такого документа. Ранее Собчак отрицала наличие гражданства Израиля.

Фолловеры Канделаки наперебой принялись обвинять Ксению Собчак, набросившись на нее, словно стервятники, и бросили ее словесно в горящий костер.

"Молодец, Тина, пнула и показала гнилое нутро либеральной Собчак, предателя страны! Она издевалась вместе с Женой Федуна, две гниды, над Тиной! А по факту обе сбежали, а Тина сделала Матч-тв топ каналом! Надо еще Жене Федуна дать по щекам"; "Сжечь суку на костре", – брызгали ядом фолловеры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже прокомментировала в своем официальном канале информацию об израильском паспорте Ксении Собчак, пишет RT.

"Как написано на иврите в "паспорте, которого нет", "страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года". Завтра ровно 7 месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело", – отметила Захарова.

Напомним, после того, как стало известно об отъезде Ксении Собчак из России, в ее загородном доме в Подмосковье прошли обыски. Звезда проходит как подозреваемая в уголовном деле о вымогательстве. По делу о вымогательстве также задержан экс-главред "Татлера" Ариан Романовский.

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 октября 2022, 19:12 Источник: Телеграм • Требует проверки
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