В Сеть попали кадры обысков роскошного загородного особняка Собчак

Сегодня страну всполошила новость о том, что Ксения Собчак якобы спешно покинула Россию через Белоруссию и отправилась предположительно в Литву. С чем связано такое скоро отбытие, пока не ясно. Однако ситуация получила тревожное развитие.
В телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что для задержания Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России.
Также в Сети появились кадры обысков в роскошном загородном особняке Ксении Собчак в элитном коттеджном поселке "Горки-8" в Подмосковье, куда ведущая не так давно перебралась. Кадры, на которых в доме горит свет, а на парковке стоит автомобиль с фирменным логотипом передачи Собчак, публикует Пятый канал.
Самой хозяйки особняка на видео нет. Однако ворота на территории раскрыты нараспашку. Обыски в особняке Ксении Собчак начались еще утром. Правоохранительные органы проводят их в рамках уголовного дела о вымогательстве, в котором замешан коммерческий директор ведущей Кирилл Суханов. Помимо этого, на днях задержали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по тому же делу.