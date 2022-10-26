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Шоу-бизнес
В Сеть попали кадры обысков роскошного загородного особняка Собчак

В Сеть попали кадры обысков роскошного загородного особняка Собчак

Дом Ксении Собчак обыскивают в рамках уголовного дела о вымогательстве.
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Сегодня страну всполошила новость о том, что Ксения Собчак якобы спешно покинула Россию через Белоруссию и отправилась предположительно в Литву. С чем связано такое скоро отбытие, пока не ясно. Однако ситуация получила тревожное развитие.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что для задержания Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России.

Также в Сети появились кадры обысков в роскошном загородном особняке Ксении Собчак в элитном коттеджном поселке "Горки-8" в Подмосковье, куда ведущая не так давно перебралась. Кадры, на которых в доме горит свет, а на парковке стоит автомобиль с фирменным логотипом передачи Собчак, публикует Пятый канал.

Самой хозяйки особняка на видео нет. Однако ворота на территории раскрыты нараспашку. Обыски в особняке Ксении Собчак начались еще утром. Правоохранительные органы проводят их в рамках уголовного дела о вымогательстве, в котором замешан коммерческий директор ведущей Кирилл Суханов. Помимо этого, на днях задержали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по тому же делу.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 26 октября 2022, 16:50 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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