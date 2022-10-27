"Пугачеву провожают": толпа поклонников пришла почтить покойную звезду

Сердцу не прикажешь, и хоть время рисует своих кумиров, любимые артисты остаются в памяти навсегда.

26 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 78 лет. Этот день совпал с 95-летием "Ленкома". Директор театра Марк Варшавер поделился историей из жизни покойного коллеги. Он призвал вдову Караченцова Людмилу Поргину перестать пятнать репутацию покойного супруга и напомнил, что актер был человеком огромной величины и всегда был для всех примером.

Варшавер уверен, что Людмила Поргина перегибает палку, привлекая к себе чрезмерное внимание публики постоянными склоками и скандалами, вместо того, чтобы говорить о том, кто такой Николай Караченцов.

Варшавер добавил, что Николай Караченцов был невероятно популярен, несмотря на то, что ролей у него было не так уж и много. Мужчина вспомнил, как однажды возвращался с гастролей и подходил к своему вагону поезда, где их уже ждала толпа из сотен человек. Он удивился, откуда так много людей. Сначала он решил, что народ собрался в честь Примадонны: "Пугачеву провожают". Но как выяснилось, в окружении толпы стоял Николай Караченцов — Алла Пугачева отсутствовала.

"Как он пел, играл... Его жена должна об этом говорить, а не продавать его имя, причем очень дешево", – с сожалением отметил Варшавер.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию вслед за своим признанным иноагентом мужем Максимом Галкиным в Израиль. После этого звездную семью приравняли к предателям, многие фанаты отвернулись от них. Тем временем глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что покинувшие Россию граждане могут попасть под закон об иноагентах, сообщает Ura.ru.