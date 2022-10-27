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Шоу-бизнес
На стороне обвинения: Богомолов выступит в суде по уголовному делу Собчак

На стороне обвинения: Богомолов выступит в суде по уголовному делу Собчак

Константин Богомолов, согласно Конституции РФ, не обязан свидетельствовать против Ксении Собчак.
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Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и журналистка Ксения Собчак женаты уже три год. Их брак от самой свадьбы до сегодняшнего дня непрерывно сопровождают скандалы. Но кто бы мог подумать, что театральному режиссеру придется выступать в суде по делу своей супруги, да еще и на стороне обвинения.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

До сих пор нет точного понимания о процессуальном статусе Ксении Собчак, однако СМИ утверждают, что она является подозреваемой в уголовном деле, по которому уже арестованным коммерческий директор блогерши. Следствие полагает, что он может быть причастен к вымогательству денежных средств у представителей компании "Ростех".

Так или иначе, правоохранители уже провели обыск в подмосковном особняке телеведущей. Звезды "Дома-2" дома не оказалось, поэтому встречаться с силовиками пришлось ее супругу Константину Богомолову.

Сама Ксения Собчак скорее всего покинула Россию. По крайней мере, СМИ публикуют фото, на котором женщина, очень похожая на знаменитую блондинку пешком пересекает границу Белоруссии и Литвы. Въезд в прибалтийскую республику для россиян закрыт, однако не исключено, что журналистка могла предъявить пограничникам израильский паспорт.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина теперь выступать в суде по делу супруги придется Константину Богомолову. Процедура такова, что его пригласит сторона государственного обвинения, чтобы допросить и получить характеристику на блогершу.

Меж тем, как отметил юрист в интервью газете "Комсомольская правда", 51 статья Конституции РФ позволяет театральному худруку отказаться от дачи показаний против Ксении Собчак, потому что она официально является его супругой.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2022, 14:50 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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