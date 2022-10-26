Подозреваемая в вымогательстве Собчак в спешке бежала в Литву после новостей об уголовном деле

В Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак в спешке сбежала из России и отправилась в Белоруссию, откуда попала в Литву. Границу с Евросоюзом телеведущая якобы перешла пешком. Почему журналистка приняла такое решение, можно только догадываться.
Единственным логичным объяснением пока является уголовное дело о вымогательстве у госкорпорации "Ростех", которое завели на коммерческого директора 40-летней телеведущей Кирилла Суханова. Накануне его задержали в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ. Кстати, по тому же делу задержали и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
СМИ пишут, что Собчак также фигурирует в этом деле. В загородном доме Ксении Анатольевны (в подмосковном коттеджном поселке Горки-8) прошли обыски. Дома журналистки уже не было. Источник в правоохранительных органах объяснил авторитетному изданию, что телеведущая стала подозреваемой.
РЕН-ТВ сообщает, что после отъезда Ксении Собчак за границу, с правоохранительным органами беседует муж журналистки – известный режиссер Константин Богомолов. Издание опубликовало видео, которое это доказывает.