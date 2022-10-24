Нашелся: женатого внука Пугачевой поймали в США в окружении голозадых девиц

После слухов о побеге из России внук Аллы Пугачевой нашелся.

Народ в последнее время активно следит за родственниками Примадонны: всем интересно, уехали ли они из России. Кристина Орбакайте показала, что вместе с сыном Дени Байсаровым находится в Москве – оба опубликовали соответствующие фотографии в соцсетях. А вот местоположение старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова все это время было неизвестно.

При этом супругу молодого музыканта видели на одной из столичных вечеринок: Алена Краснова была в гордом одиночестве, без мужа. Отсюда поползли слухи, мол, сын Кристины Орбакайте оставил свою жену на родине, а сам сбежал. Накануне в прессе появился занимательный ролик, на котором сложно не узнать звездного наследника – как пишет РИА ФАН, камеры поймали его на одной из вечеринок в США.

На кадрах видно, как Никита Пресняков хорошо проводит время без своей благоверной. Под громкую музыку в приглушенном свете он веселился в окружении девиц разного сорта: на одном из роликов, к примеру, внук Аллы Пугачевой сидит за столиком, а рядом с ним танцуют голозадые девушки в нижнем белье.

"Говорят, Никита отбыл в США месяц назад, еще до скандала с фейковой мобилизацией", – пишут в прессе.

Кажется, теперь слухи об отъезде музыканта подтвердились, и он наконец-то нашелся. Стоит отметить, что отъезд артиста в Америку был вполне ожидаемым, ведь, как пишет ОСН, у дочери Аллы Пугачевой, в Лос-Анджелесе у Орбакайте есть недвижимость.