"До старости щенок": тихушника Николаева лихо разоблачили после тайного секса с Королевой

Секрет бывшего супруга Наташи Королевой раскрыли.

Знаменитый усач российской эстрады всегда пользовался популярностью у женщин, причем его избранницы каким-то образом оказывались моложе. Со второй женой, к примеру, разница в возрасте составляла 13 лет. Да, Наташа Королева начала встречаться с Игорем Николаевым, еще будучи совсем юной.

И, конечно, стеснительной – что свойственно 19-летним девицам. В одном из интервью, к слову, ныне супруга Тарзана вспоминала, как в молодости с именитым музыкантом у нее был тайный секс, ведь рассказывать о нем своей матери, с которой она всегда была близка, артистка не посчитала нужным.

После громких отношений с Наташей Королевой усач обрел счастье с еще одной молодухой: на момент свадьбы Юлии Проскуряковой было 28 лет, а Игорю Николаеву – 50. Как так получается, что певец умудряется пользоваться успеха у молодых женщин, он не раскрывает – вот такой вот артист тихушник.

Зато врач-косметолог Любовь Бровкина быстро разоблачила сердцееда: по ее мнению, знаменитый усач просто стареет по-особенному и с каждым годом выглядит все лучше.

"Тип старения, как говорится, маленькая собачка до старости щенок", – объяснила эксперт, добавив, что музыкант точно не прибегал к пластике.

А по мнению психолога Антона Денисенкова, взрослые мужчины выбирают себе молодых спутниц по ряду причин, а одна из них, как передает портал vse42.ru, это возможность молодеть в таких отношениях. Так что, неудивительно, почему Игорь Николаев чувствовал себя хорошо в браке и с Наташей Королевой, и с Юлией Проскуряковой.