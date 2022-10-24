"Досада какая": припавший к бутылке старик Краско угас как спичка

Пагубные пристрастия актера Ивана Краско вновь дают о себе знать.

Советский и российский актер театра и кино Иван Иванович Краско в свои 92 года все пытается оставаться активным. В 2015 году артист шокировал публику заявлением о новой женитьбе. Избранницей Ивана Краско стала девушка на 60 лет младше артиста. Правда, через три года скандальный брак распался.

После расставания с любимой женщиной, Иван Краско угас как спичка. Но со временем пришел в себя, и, по слухам, вернулся к предыдущей жене, с которой прожил десять лет.

Сейчас Иван Иванович продолжает играть в театре и иногда появляется в качестве гостя в разных телешоу. А недавно он посетил спектакль своих друзей — Федора Добронравова и Геннадия Хазанова. Они выступили в постановке "Спасатель" на сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

"Вот ведь досада какая, ребята, в каком ряду я бы не сидел, мне приходится только слушать, зрения совсем нет", — жалуется на проблемы со здоровьем Иван Иванович.

В одном интервью после спектакля, Иван Краско рассказал журналистам, что снова припал к бутылке и начал курить сигареты. Он признается, что хоть пользы в этом нет, он не может позволить жизни быть совсем скучной.