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Шоу-бизнес
Разъяренный Михалков с отвращением плюнул в "дегенерата" Милохина: Овощ безграмотный

Разъяренный Михалков с отвращением плюнул в "дегенерата" Милохина: Овощ безграмотный

Даня Милохин смог очаровать почти весь российский шоу-бизнес: даже Ксения Собчак пала к его ногам. Остались правда и те, кто Даню на дух не переносит...
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Прославился роликами в Тик-Токе, поучаствовал в "Ледниковом периоде", спел с Басковым, стал лицом СБЕРа и спикером ПМЭФа... Это все про Даню Милохина, который сделал себя сам, вырвавшись из детского дома и беспросветной бедности.

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Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

 Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Этот 19-летний парень очаровывает каждого, с кем работает или дружит. Более того, по словам коллег он невероятно трудолюбив: сама Евгения Медведева, фигуристка со стажем, отмечала вклад Дани Милохина в каждое их совместное выступление.

К сожалению, есть и те, кому Милохин – будто кость в горле. К ним относится, как оказалось, и Никита Михалков. Режиссер в своем видео-блоге "Бесогон" предался размышлениям о низком уровне современной культуры и не смог удержаться от оскорблений. Разъяренный Михалков припомнил ПМЭФ: тогда Милохин был удивлен тем, что остров Сахалин входит в состав России.

"Умиление вызывает овощ безграмотный – Даня Милохин", – с отвращением плюнул Михалков. По его мнению, Милохин не знает ничего, а потому живет как "чистый лист бумаги", как "растение".

Свою точку зрения Никита Михалков подкрепил мнением фанатки: включил в свой блог небольшой видео ролик, в котором разгневанная женщина не скупится на оскорбления.

"Человек с лицом дегенерата, выпускающий ублюдские ролики", – тряслась от злости сторонница Михалкова.


СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Никита Михалков: Фото: Alexey S. Yushenkov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 15:34 Источник: Youtube, канал "Бесогон" ✓ Надежный источник
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