"Коньки отбросил": взрезанный как свинья Солнцев горит в аду

Гоген Солнцев последние несколько лет веселит пользователей социальных сетей перипетиями своей личной жизни. В ней, действительно, черт ногу сломит.
Сначала звезда телешоу был женат на Валентине Терешкович – женщине, попадающей в возрастные рамки целевой аудитории Прохора Шаляпина. Но, любовная лодка их пары разбилась и Гоген пересел на другое судно, за которым и ходить далеко не пришлось. Под руку подвернулась Полина Терешкович – дочь экс-супруги.
Оказалось, правда, что "в болезни и в здравии" – совсем не про эту пару. Гоген Солнцев, недавно перенесший операцию, не получил ни капли заботы или поддержки, а наоборот – был сдан Полиной Терешкович с потрохами. По ее словам, шоумен лег под нож, чтобы поменять пол.
Отойдя от наркоза Солнцев заявил: это ложь, пол он не менял, а операция была сделана по иным причинам. Полина мстит ему за то, что муж не осыпает ее деньгами по первой просьбе. По этой же причине она и изводит его круглосуточными звонками с десяткой разных номеров – хочет добить взрезанного, по мнению некоторых, как свинью Солнцева.
Шоумен, который сейчас горит как в аду из-за ежедневных скандалов, мечтает скорее встать на ноги и отомстить нынешней и бывшей женам. "Устрою им", – пригрозил Солнцев, которому пришлось даже съехать из совместного дома.
"Давно бы коньки отбросил", – объясняет Гоген причину своего побега.