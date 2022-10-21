"Человеку реально плохо": взмокшая от поноса Малышева пустила зловонную струю при всем честном народе

Телеведущая Первого канала Елена Малышева знакома зрителям не только как популяризатор медицины, но и как автор очень нестандартных демонстраций и постановок. На съемках программы "Жить здорово" ведущая без всякого стеснения рассказывает про половые органы, неприятные болезни, и рассуждает, как же россиянам улучшить свой образ жизни.
Темой нового выпуска стал глютен. Вокруг этого продукта ходит множество мифов. Елена Малышева и ее соведущий пригласили в студию двух героинь с непереносимостью глютена, чтобы разобрать, почему же этот продукт им не подходит.
Сначала Игорь Владимирович (соведущий — Прим. ред.) разъяснил симптомы непереносимости глютена. Одним из самых неприятных они назвали диарею.
Затем Елена Малышева и ее коллега решили наглядно продемонстрировать, как выглядит эта самая диарея. Малышева подошла к манекену и пустила зловонную струю непонятной жидкости при всем честном народе в студии. Взмокшая от искусственного поноса Елена Малышева прокомментировала демонстрацию: "От поноса и рвоты человеку реально плохо".
Процесс, конечно, естественный, но зрители задались вопросом — зачем демонстрировать то, что и так знакомо многим. После просмотра выпуска зрители попросили Елену Малышеву давать больше практических советов, а не ставить шокирующие эксперименты.