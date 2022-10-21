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Шоу-бизнес
Все кончено: после 19 лет брака жена Газманова предложила остаться друзьями

Все кончено: после 19 лет брака жена Газманова предложила остаться друзьями

В семейной жизни Олега Газманова наступает новый этап.
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Олег и Марина Газмановы знакомы более 30 лет. Артист признавался, что влюбился в девушку, когда увидел ее в первый раз. По стечению обстоятельств пара сошлась вместе только в 1997 году и после этого не расставалась.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Первой жене Олег Газманов объявил — все кончено, и женился на Марине в 2003 году. У супругов есть общая дочь Марианна. Поклонники не перестают гадать — в чем же секрет счастливой жизни семьи артиста? Жена Олега Газманова и сама не против порассуждать на эту тему. Так, на днях в ее блоге появился интересный философский пост.

Супруги ездили в совместный отпуск, в котором они чувствовали себя в настоящей сказке. Но все имеет свойство заканчиваться — так же случилось и с каникулами. Вернувшись, Марина осознала, что гармоничные отношения в паре строятся не только на любви, но и на дружбе. После 19 лет брака жена Олега Газманова предложила остаться паре друзьями, не жертвуя при этом любовью.

"Дружба, нарастающая духовная близость, привязанность… — это и есть спектр настоящей любви", — говорит Марина Газманова.

Возможно, что и последующие поездки станут такими же дружными и счастливыми для Олега Газманова и его жены Марины. Тем более, что путешествовать с каждый месяцем становится легче. Ковидные ограничения уже сняты в Турции и Египте, передает Царьград. Теперь для поездки на море не нужен ни ПЦР-тест, ни вакцинация. Схожее решение приняли и власти Испании. Об этом сообщило издание VSE24.RU.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Олег и Марина Газмановы. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
21 октября 2022, 16:33 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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