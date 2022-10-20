"Муж сделал": нарожавшая семеро по лавкам Седокова снова выкатила пузо

Певица, бывшая участница группы "ВИА-Гра", а теперь и блогер Анна Седокова всегда искренне делится с поклонниками подробностями своей жизни. Она показывает жизнь с детьми, свои покупки, а еще любит откровенничать на тему отношений.
Также Анна Седокова уделяет пристальное внимание своей внешности, будь то макияж, прическа или фигура. Именно о своем теле артистка решила поговорить в последней публикации в социальной сети.
Напомним, что у певицы уже трое детей. Нарожавшая семеро по лавкам Анна Седокова всегда быстро приходила в форму после беременностей, придерживаясь правильного питания и занимаясь спортом. Но иногда в жизни происходят неконтролируемые события, из-за которых привычная рутина может сбиться.
Так, Анна Седокова рассказала, что на нервной почте не ограничивала себя в еде и перестала заниматься спортом. Эмоциональное состояние артистки тоже ухудшалось — у нее появились панические атаки и депрессия. Результатом стал лишний вес, и Седокова выкатила подписчикам свое отросшее пузо.
"Муж сделал это фото в фиолетовой футболке. Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась. Что стало с моим прессом. Откуда этот живот?" — поделилась мыслями Анна.
Постепенно режим наладился, и сейчас Анна Седокова возвращается к своей шикарной фигуре. Она подбодрила подписчиц, сказав, что за несколько месяцев можно выйти даже из самой сложной ситуации.