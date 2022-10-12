"Начался острый приступ": покрывшаяся пятнами Седокова мается без укола

Певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась в своем микроблоге личной проблемой. На фоне стресса и сильных эмоциональных потрясений к исполнительнице вернулась старая проблема — крапивница.
"У меня начался острый приступ крапивницы, поэтому я не могу идти в зал, но могу идти в аптеку", — сообщила Анна Седокова. Для своих поклонников она сняла целое видео, где подробно показалась свой путь за лекарствами.
Покрывшаяся красными пятнами кожа — это характерное проявление крапивницы. В запущенных случаях на коже выступают волдыри, которые могут вызывать осложнения. Помочь себе можно несколькими способами, например, сильными антигистаминными препаратами или же уколом стоимостью от $1000.
Анна Седокова рассказала подписчикам, как она мается без укола, ведь у таблеток от аллергии есть побочный эффект — сонливость и усталость. Несмотря на стоимость препарата в уколе, певица была бы готова его оплатить, но из-за сложностей с логистикой лекарство найти практически невозможно.
Но, даже с новыми трудностями, Анна Седокова остается оптимистом. 39-летняя певица не намерена запускать ситуацию и верит, что она справится.