Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?

Помните, как все поклонники Агаты Муцениецы и хейтеры Павла Прилучного вскидывали руки к небу и стонали о том, что отец из него некудышный? Как ни зайди на страничку Павла, натыкаешься на комментарий о том, что он так увлекся молодой женой, что напрочь забыл о детях.
Так вот, забудьте! Павел разделался со всеми своими делами и теперь готов проводить максимум времени с подрастающими Мией и Тимофеем. Заскучал без ребят как любой отец. Выходные теперь посвещены детям, а совместные развлечения прочно встроены в плотный график актера.
Только что Прилучный поделился новым видео, где показал тренировку по боксу. Мия занималась под руководством тренера, а Тимофей бил грушу самостоятельно. Молодая жена актера отсутствовала. Видимо, Павел Прилучный оставил Зепюр Брутян дома и ненадолго вернулся к детям.
К слову, свободное время у ребят расписано очень плотно. Кроме бокса они занимаются фитнесом, а Мия – учит французский язык и поет. То ли ребята сами заинтересовались всеми этими дисциплинами, то ли заботливые родители хотят нащупать ту сферу, в которой ребята станут успешны.
В любом случае, такое упорство точно будет вознаграждено. Не сомневаемся!