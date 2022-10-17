Родившая ребенка бывшая любовница Тимати на грани истощения

Известный репер Тимати — один из самых успешных выпускников проекта "Фабрика звезд 4". После участия в шоу, артист записал множество треков, основал собственный лейбл, сеть ресторанов, и помог раскрутиться другим популярным артистам.
Зрителям "Фабрики звезд" Тимати запомнился не только неординарной внешностью — тело тогда еще юноши было сплошь покрыто татуировками. Во время проекта у репера завязались отношения с другой участницей проекта Алексой. Влюбленные провели вместе два года.
Сейчас бывшая любовница Тимати давно забыла о нем. Она счастлива в отношениях с другим мужчиной, от которого в апреле этого года родила дочку. Правда, помимо поздравлений и счастливых пожеланий, поклонники девушки атакуют ее вопросами о худобе. По их мнению, Алекса находится на грани истощения.
В разговоре с Пятым каналом диетолог Маргарита Королева рассказала, чем чревата излишняя худоба для молодой мамы. По ее словам, индекс массы тела бывшей девушки Тимати находится на нижней границе. Из возможных осложнений: нарушение работы ферментов, метаболизма, падение иммунитета и др.
Излишняя худоба кормящей мамы — это дополнительный стресс для истощенного родами организма. Эксперт напоминает, что бывшая возлюбленная Тимати теперь должна думать не только о себе, но и о ребенке.