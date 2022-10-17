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Шоу-бизнес
Родившая ребенка бывшая любовница Тимати на грани истощения

Родившая ребенка бывшая любовница Тимати на грани истощения

Здоровье бывшей возлюбленной Тимати после родов сильно ухудшилось.
прочитано 245 раз

Известный репер Тимати — один из самых успешных выпускников проекта "Фабрика звезд 4". После участия в шоу, артист записал множество треков, основал собственный лейбл, сеть ресторанов, и помог раскрутиться другим популярным артистам.

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Зрителям "Фабрики звезд" Тимати запомнился не только неординарной внешностью — тело тогда еще юноши было сплошь покрыто татуировками. Во время проекта у репера завязались отношения с другой участницей проекта Алексой. Влюбленные провели вместе два года.

Сейчас бывшая любовница Тимати давно забыла о нем. Она счастлива в отношениях с другим мужчиной, от которого в апреле этого года родила дочку. Правда, помимо поздравлений и счастливых пожеланий, поклонники девушки атакуют ее вопросами о худобе. По их мнению, Алекса находится на грани истощения.

В разговоре с Пятым каналом диетолог Маргарита Королева рассказала, чем чревата излишняя худоба для молодой мамы. По ее словам, индекс массы тела бывшей девушки Тимати находится на нижней границе. Из возможных осложнений: нарушение работы ферментов, метаболизма, падение иммунитета и др.

Излишняя худоба кормящей мамы — это дополнительный стресс для истощенного родами организма. Эксперт напоминает, что бывшая возлюбленная Тимати теперь должна думать не только о себе, но и о ребенке.

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Тимати. Фото: Artem Sobolev/ news.ru/ globallookpress.com
17 октября 2022, 16:04 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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