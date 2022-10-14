"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко

Оперная певица и мировая звезда Анна Нетребко крайне редко общается с прессой. Поклонники по крупицам собирают информации о певице через ее микроблог в социальной сети. Именно там Нетребко делится последними новостями. Например, именно в Сети она поделилась возвращением в Италию: "Я вернусь в Неаполь уже в следующем сезоне в новой прекрасной роли".
Но иногда новые посты и фотографии Анны вызывают много вопросов. Недавно она поделилась кадрами, на которых прикрывает живот. Подписчики сразу сделали собственные выводы о разбухшей Нетребко, и высказали предположения о беременности 51-летней певицы. Напомним, что общих детей с нынешним супругом Юсифом Эйвазовым у артистки нет.
Конечно, прямых комментариев Анна Нетребко не дала. А вот близкий человек из окружения артистки оказался более разговорчив. Директор Анны в России Владислав Монастырский выдал правду о состоянии Нетребко.
"Она меня просила говорить два английских слова: No comment", — заявил директор. Кажется, таким обращением Анна Нетребко решила разорвать контакты с русскоязычной аудиторией. В любом случае, даже если беременность окажется правдой, через девять месяцев подписчики узнают об этом из социальных сетей.