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Шоу-бизнес
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко

"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко

Стали известны подробности об интересном положении Анны Нетребко.
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Оперная певица и мировая звезда Анна Нетребко крайне редко общается с прессой. Поклонники по крупицам собирают информации о певице через ее микроблог в социальной сети. Именно там Нетребко делится последними новостями. Например, именно в Сети она поделилась возвращением в Италию: "Я вернусь в Неаполь уже в следующем сезоне в новой прекрасной роли".

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 Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Но иногда новые посты и фотографии Анны вызывают много вопросов. Недавно она поделилась кадрами, на которых прикрывает живот. Подписчики сразу сделали собственные выводы о разбухшей Нетребко, и высказали предположения о беременности 51-летней певицы. Напомним, что общих детей с нынешним супругом Юсифом Эйвазовым у артистки нет.

Конечно, прямых комментариев Анна Нетребко не дала. А вот близкий человек из окружения артистки оказался более разговорчив. Директор Анны в России Владислав Монастырский выдал правду о состоянии Нетребко.

"Она меня просила говорить два английских слова: No comment", — заявил директор. Кажется, таким обращением Анна Нетребко решила разорвать контакты с русскоязычной аудиторией. В любом случае, даже если беременность окажется правдой, через девять месяцев подписчики узнают об этом из социальных сетей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Анна Нетребко. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
14 октября 2022, 11:10 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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