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Шоу-бизнес
Нашли всплывшую на поверхность воды предательницу Нетребко

Нашли всплывшую на поверхность воды предательницу Нетребко

За последнее время Анна Нетребко столкнулась с массой трудностей.
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Анна Нетребко – обладательница шикарного голоса и всемирной славы. По долгу службы оперная дива нередко уезжала за границу выступать перед западным зрителем. Звезда также приобрела жилье в Австрии, где с удовольствием проводила время. Однако после начала специальной операции артистке следовало бы определиться: либо вернуться на Родину, либо примкнуть к Западу.

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Нетребко же долгое время пыталась усидеть на двух стульях, чтобы угодить и нашим, и вашим. Но западных коллег такая позиция певицы не устроила, поэтому они поспешно начали разрывать контракты с российской звездой. Испугавшись потери привилегий, Анна пошла на отчаянный шаг, публично раскритиковав действия России. После этого она буквально перестала существовать для соотечественников. Так, россияне окрестили ее предательницей и обвинили в продаже Родины.

До сих пор артистка находится в весьма шатком положении. Так, в России ее уже никто не ждет, а за рубежом в любой момент от нее могут отказаться из-за русофобских настроений. По всей видимости, устав от эмоционального напряжения, оперная дива решила отправиться в отпуск. Так сказать, отдохнуть душой и телом на море.

В микроблоге она решила поделиться летними снимками и видео. Так, звезда показала, как она ныряет и плывет под водой, словно русалка. По всей видимости, устав от подводных развлечений, она решила всплыть на поверхность воды и отдохнуть в позе морской звезды. В таком виде ее нашли подписчики на одной из фотографий.

Поклонники засыпали певицу восторженными комментариями. "Вау", "Ничего себе, как вы могете", "Великолепная", "Морская Дива", "Как неживая", – написали пользователи Сети.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2022, 11:32 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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