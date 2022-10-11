"Уехала? Ну и х*** с ней!": одинокую Пугачеву бросили самые близкие

Новости вокруг семьи Аллы Пугачевой последние месяцы приковывают к себе пристальное внимание. Недавно артистка объявила, что находится в Израиле, и чувствует себя там по-настоящему счастливой.
Реакция на одинокий отъезд Пугачевой была самая разная. Одни поздравили женщину, а другие жестоко осудили. Должно быть, особенно болезненно Алле Пугачевой чувствовать, что ее бросили самые близкие — коллеги по цеху. Сцена долгие годы была ее главным пристанищем, а люди той же профессии — большой семьей.
Не осталась в стороне советская и российская певица Наталья Сенчукова. Она, в отличие от других артистов, заявила, что не следит за перемещениями Аллы Пугачевой. Об этом она рассказала в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
"Уехала? Ну и хрен с ней! Точно такая же реакция у меня была на новость о возвращении Пугачевой в Россию", — высказалась бывшая коллега Аллы Пугачевой.
По мнению артистки, Алла Борисовна своим поступком сама отказалась и от зрителей, и от Родины. После такого о Пугачевой думать не хочется, заявила Наталья. При этом, она отметила, что творчество певицы нужно отделять от личности Аллы Пугачевой.