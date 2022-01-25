58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом

По некоторым данным, актера госпитализировали с коронавирусом. Сообщается, что болезнь протекает в легкой форме. Пневмонию врачи не обнаружили.
Среди симптомов, выявленных у Игоря Верника, – кашель, насморк и боль в горле. Температуры у звезды театра и кино нет. Сейчас телеведущий находится под наблюдением медиков.
Вместе с тем позже сам шоумен заявил, что с ним все в порядке. Игорь Верник призвал поклонников не беспокоиться. "Не переживайте, я дома", — приводит слова знаменитости Пятый канал.
Отметим, что ранее правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом "омикрон" коронавируса. Главы регионов страны должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.
Игорь Верник прославился как актер театра и кино благодаря ролям в таких картинах, как "12", "Орел и решка", "Мужчина в моей голове" и другим. Также он является теле– и радиоведущим, телепродюсером, певцом и композитором.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Игорь Верник беспокоит россиян своим внешним видом. Ранее в Сети появилось фото артиста с коллегой Максимом Матвеевым. Некоторые подписчики отметили, что всегда прекрасно выглядящий шоумен заметно постарел.