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Шоу-бизнес
58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом

58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом

Тревожная новость появилась 25 января. По имеющейся информации, Игорь Верник находится в больнице в Москве.
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По некоторым данным, актера госпитализировали с коронавирусом. Сообщается, что болезнь протекает в легкой форме. Пневмонию врачи не обнаружили.

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Актер Игорь Верник экстренно госпитализирован

Среди симптомов, выявленных у Игоря Верника, – кашель, насморк и боль в горле. Температуры у звезды театра и кино нет. Сейчас телеведущий находится под наблюдением медиков.

Вместе с тем позже сам шоумен заявил, что с ним все в порядке. Игорь Верник призвал поклонников не беспокоиться. "Не переживайте, я дома", — приводит слова знаменитости Пятый канал.

Отметим, что ранее правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом "омикрон" коронавируса. Главы регионов страны должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Игорь Верник прославился как актер театра и кино благодаря ролям в таких картинах, как "12", "Орел и решка", "Мужчина в моей голове" и другим. Также он является теле– и радиоведущим, телепродюсером, певцом и композитором.

Как писали "Дни.ру", в последнее время Игорь Верник беспокоит россиян своим внешним видом. Ранее в Сети появилось фото артиста с коллегой Максимом Матвеевым. Некоторые подписчики отметили, что всегда прекрасно выглядящий шоумен заметно постарел.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 18:22 Источник: Телеграм-канал 112 • Требует проверки
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