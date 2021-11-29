Разругавшиеся Нагиев и Верник подрались на шоу "Две звезды"

В качестве экспертов программы выступили певица Валерия, Сосо Павлиашвили, а также Вадим и Игорь Верники. К каждому номеру участников актер вспоминал забавную жизненную ситуацию или рассуждал о чем-то по несколько минут.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев возмутился тому, что Игорь Верник занимает слишком много времени эфира и порой не дает ему слова. Тогда артист позволил себе назвать коллегу "этим существом".
Дмитрий Нагиев просто взбесился от такой наглости Игоря Верника. Когда актер снова пустился в длительный монолог, ведущий попросил его быть лаконичнее, а затем залез на стол жюри. Артисты не ограничились словесной перепалкой и начали имитировать драку.
Игорь Верник в сердцах крикнул, что, либо на шоу останется он, либо Дмитрий Нагиев. К счастью, серьезного рукоприкладства на шоу удалось избежать.
Напомним, ранее россияне пришли в недоумение от того, как в последнее время стал выглядеть 58-летний Игорь Верник. Они отметили, что артист заметно постарел: у него появились глубокие морщины вокруг глаз. Некоторые написали под одним из фото знаменитости в "Инстаграм", что сначала не узнали его.