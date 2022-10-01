"Идите знаете куда?": затеявшая грязные разборки Меньшова спустила собак на предателя Галкина*

Юлия Меньшова всегда деликатна в высказываниях, однако порой допускает хлесткие выражения в адрес тех, с кем не согласна.

В личном блоге телеведущая старается анализировать то, что сейчас происходит в мире и России. Артистка трепетно относится к Родине, но при этом не готова спорить до хрипоты с теми, кто не согласен. Она просто делает выводы.

По словам Юлии Меньшовой, оставаться в России или уезжать из нее – выбор. Именно поэтому артистка не готова осуждать Максима Галкина* или других звезд, решивших покинуть страну.

При этом телеведущая отметила, что ей совершенно не близки люди, желающие войти в список "хороших русских". Возможно, сама того не подозревая, но артистка все-таки спустила всех собак на того же Галкина, который, судя по всему, стыдится того, что провел так много лет в России. За это в народе комика уже называют предателем.

"Хотелось бы рубануть с плеча и сказать всем стыдящимся с паспортом хорошего русского — ребята, идите знаете куда? Адрес известный, собственно. Очень русский, кстати", – говорит Юлия Меньшова.

Впрочем, артистка милосердна, поэтому считает, что все-таки подобные вещи не выход – нужно всегда искать компромисс.

Напомним, не так давно Меньшова учинила грязные разборки с министром иностранных дел Эстонии, который заявил, что пора "сломать хребет России".

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.