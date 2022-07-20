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Шоу-бизнес
"Я тебя уничтожу, ты понял?": оскандалившаяся Меньшова учинила грязные разборки

"Я тебя уничтожу, ты понял?": оскандалившаяся Меньшова учинила грязные разборки

Своенравная блондинка Юлия Меньшова стала участницей громкого конфликта. Звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." мерзко унизила известного человека.
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Недавно министр иностранных дел Эстонии выступил с провокационным заявлением, призывая свой народ "сломить хребет России". Это острое высказывание всерьез возмутило патриотичных граждан РФ, в том числе Юлию Меньшову. Звезда не удержалась и вступилась за Родину в скандально-ироничном ключе.

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Артистка открыто учинила грязные разборки, унизив политика ответным выражением. Она сравнила его с кротким неприметным юношей в коллективе, который перебрал спиртного, слишком много из себя возомнил на пустом месте и рискует сгореть со стыда.

"Выпьет лишнего и внезапно кричит с дивана: "Я тебя уничтожу, ты понял? Уничтожу тебя"... Дальше все переходит в истерику, слезы, крепкий сон и крайне неловкое похмельное утро", — цитирует Юлию Меньшову Царьград.

Остается лишь догадываться, почему знаменитость так колко отреагировала именно на эту иностранную угрозу. Западные политики не стесняются в выражениях и нападки в отношении России далеко не редкость — выбора у звезды было предостаточно.

Впрочем, остроумием артистка не обделена: палец в рот не клади, по локоть откусит. Как писали "Дни.ру", в детстве актриса очень боялась ляпнуть не то слово и оказаться в дураках. С годами Юлия Меньшова набралась смелости и оставила предрассудки в прошлом. Того же самого она желает своим поклонникам.

Напомним, кончина любимого отца больно ранила звездную блондинку. Несмотря на большое горе и семейную драму, Юлия Меньшова старается шутить время от времени и сохранять позитивный настрой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2022, 22:43 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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