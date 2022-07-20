"Я тебя уничтожу, ты понял?": оскандалившаяся Меньшова учинила грязные разборки

Недавно министр иностранных дел Эстонии выступил с провокационным заявлением, призывая свой народ "сломить хребет России". Это острое высказывание всерьез возмутило патриотичных граждан РФ, в том числе Юлию Меньшову. Звезда не удержалась и вступилась за Родину в скандально-ироничном ключе.
Артистка открыто учинила грязные разборки, унизив политика ответным выражением. Она сравнила его с кротким неприметным юношей в коллективе, который перебрал спиртного, слишком много из себя возомнил на пустом месте и рискует сгореть со стыда.
"Выпьет лишнего и внезапно кричит с дивана: "Я тебя уничтожу, ты понял? Уничтожу тебя"... Дальше все переходит в истерику, слезы, крепкий сон и крайне неловкое похмельное утро", — цитирует Юлию Меньшову Царьград.
Остается лишь догадываться, почему знаменитость так колко отреагировала именно на эту иностранную угрозу. Западные политики не стесняются в выражениях и нападки в отношении России далеко не редкость — выбора у звезды было предостаточно.
Впрочем, остроумием артистка не обделена: палец в рот не клади, по локоть откусит. Как писали "Дни.ру", в детстве актриса очень боялась ляпнуть не то слово и оказаться в дураках. С годами Юлия Меньшова набралась смелости и оставила предрассудки в прошлом. Того же самого она желает своим поклонникам.
Напомним, кончина любимого отца больно ранила звездную блондинку. Несмотря на большое горе и семейную драму, Юлия Меньшова старается шутить время от времени и сохранять позитивный настрой.