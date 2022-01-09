"Конечно, правда": Мать Тимати сделала сенсационное признание о его сексуальной ориентации

Симона Юнусова прокомментировала слухи о сексуальных предпочтениях Тимати.

Несмотря на большое количество знаменитых и не очень любовниц и двоих детей, слухи о том, что рэпер предпочитает мужчин, продолжают появляться. Вероятно, поклонники делают подобные выводи исходя из репутации окружения Тимати. Мать артиста Симона решила расставить точки.

А своем блоге Юнусова нередко общается с подписчиками, в том числе, отвечает на вопросы о сыне и внуках. В этот раз подписчики решились уточнить правдивость слухов у родительницы музыканта. "А правда, что Тимур (Тимати) гей?", – поинтересовались фанаты. На что Симона ответила сенсационным заявлением. "Конечно, правда, поэтому у него уже двое детей от достаточно известных матерей", – высказалась Юнусова об ориентации сына.

Многие подписчики высоко оценили сарказм мамы артиста и стали шутить вместе с ней, вставая на защиту Тимати, который не должен ничего доказывать о своей личной жизни. Другие же продолжили сомневаться, приводя примеры звезд, у которых тоже есть дети, но нет брака или серьезных отношений.

Кстати, новогодние каникулы Тимати провел со своим сыном Ратмиром от Анастасии Решетовой. Мальчик живет с мамой, но и звездный отец проводит с ним много времени. Экс-возлюбленные специально сохранили хорошие отношения, чтобы ребенок рос в гармонии.