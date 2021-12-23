"Будешь гореть в аду": экс-возлюбленную Тимати оплевали

Победительница шоу "Холостяк" обнажилась перед камерой, за что была унижена подписчиками.

В этом году на канале ТНТ вышла передача "Холостяк". Ее участником стал рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов. Его сердце удалось завоевать Екатерине Сафаровой, к которой он с самого начала проявил симпатию. После проекта пара даже появлялась вместе на светских мероприятиях. Однако недолго музыка играла, возлюбленные вскоре расстались.

Благодаря шоу Екатерина смогла стать популярнее. Сейчас она успешно работает моделью. Недавно она выложила пикантный пост на своей странице в "Инстаграм". Сафарова приняла участие в откровенной фотосессии в рамках рекламной кампании бренда "Prada". Из одежды на модели только панама и перчатки. Руками девушка прикрывает свои прелести.

Фотография вызвала бурю эмоций у фолловеров. Некоторые восхитились фигурой и смелостью Екатерины. "Вау", "Шикарная", "Четко", "Красиво", – писали поклонники. Однако большинство подписчиков прошлись катком по экс-возлюбленной Тимати. По их мнению, Сафарова опустилась, выставив все напоказ. "По-моему, перебор", "Зачем???", "Когда нечего показывать", "Будешь гореть в аду", "Фуу", "Поэтому Тимати бросил", – приложили модель подписчики.

Напомним, Тимати появился с Сафаровой на "Премии МУЗ-ТВ". Также в разговоре с журналистами он признался, что девушка покорила его простотой, добротой и честностью. Так, ему было приятно, что модель не высказывается ни о ком негативно и ведет себя всегда сдержанно.