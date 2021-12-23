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Шоу-бизнес
"Будешь гореть в аду": экс-возлюбленную Тимати оплевали

"Будешь гореть в аду": экс-возлюбленную Тимати оплевали

Победительница шоу "Холостяк" обнажилась перед камерой, за что была унижена подписчиками.
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В этом году на канале ТНТ вышла передача "Холостяк". Ее участником стал рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов. Его сердце удалось завоевать Екатерине Сафаровой, к которой он с самого начала проявил симпатию. После проекта пара даже появлялась вместе на светских мероприятиях. Однако недолго музыка играла, возлюбленные вскоре расстались.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Благодаря шоу Екатерина смогла стать популярнее. Сейчас она успешно работает моделью. Недавно она выложила пикантный пост на своей странице в "Инстаграм". Сафарова приняла участие в откровенной фотосессии в рамках рекламной кампании бренда "Prada". Из одежды на модели только панама и перчатки. Руками девушка прикрывает свои прелести.

Фотография вызвала бурю эмоций у фолловеров. Некоторые восхитились фигурой и смелостью Екатерины. "Вау", "Шикарная", "Четко", "Красиво", – писали поклонники. Однако большинство подписчиков прошлись катком по экс-возлюбленной Тимати. По их мнению, Сафарова опустилась, выставив все напоказ. "По-моему, перебор", "Зачем???", "Когда нечего показывать", "Будешь гореть в аду", "Фуу", "Поэтому Тимати бросил", – приложили модель подписчики.

Напомним, Тимати появился с Сафаровой на "Премии МУЗ-ТВ". Также в разговоре с журналистами он признался, что девушка покорила его простотой, добротой и честностью. Так, ему было приятно, что модель не высказывается ни о ком негативно и ведет себя всегда сдержанно.

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Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
23 декабря 2021, 15:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

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Гость923772
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