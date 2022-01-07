Смехотворная сумма: во сколько оценили ущерб от вторжения в личную жизнь Меган Маркл

Меган Маркл на протяжении долгого времени судилась с изданием, которое без ее согласия опубликовало ее переписку с отцом. Однако компенсация оказалась совершенно не королевская. Так, супруге принца Гарри заплатят всего лишь один фунт. По российским меркам это около ста рублей.
Кстати, действие Mail on Sunday вызвало агрессию принца Гарри. Он назвал журналистов провокаторами, которые негативно влияют на общество. Также он заявил, что они публикуют неправдивую информацию.
Компенсация в виде одного фунта стерлингов – это номинальная сумма. Издание в итоге не стало отрицать свою вину и не будет продолжать бороться с королевской семьей.
Кстати, Mail on Sunday заплатит еще некоторую сумму, размер которой не указан, за нарушение авторства. Причиной тому является печать крупных кусков писем без согласия супруги внука Елизаветы. Кроме того, издание должно будет частично оплатить расходы, которые Меган потратила на судебные разбирательства. Так, эта сумма может превышать миллион фунтов.
Пока не понятно, отреагирует ли Меган на решение суда. Однако она все равно отстояла свою правду и смогла самоутвердиться.