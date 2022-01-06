Вскрылась правда об отнятой у Градского музыке к известному фильму

Новым фактом из биографии композитора поделился Михаил Боярский с автором сценария документального фильма "Пока еще мы вместе" Максимом Федоровым. Оказывается, Александр Градский написал музыку к фильму Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Мушкетеры двадцать лет спустя", но она оказалась на полке.
Актер поведал об участии певца в продолжении знаменитого фильма. Так, Михаил Боярский рассказал, что не уверен, что кто-то помнит ту самую музыку, написанную композитором. Он объяснил, что у Александра Градского произошли некие разногласия с режиссером картины, и тот обратился к Максиму Дунаевскому, чтобы тот написал музыку ко второй ленте.
Примечательно, что за Михаила Боярского в фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" поет Игорь Наджиев. Артист снимался в другом фильме, и режиссер вынужден был пригласить исполнителя с похожим тембром голоса.
Напомним, Александр Градский был членом золотого состава жюри проекта "Голос". Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище столицы. Как писали "Дни.ру", после смерти знаменитости многие россияне обвинили Первый канал в том, что телевизионщики до последнего "эксплуатировали" тяжелобольного композитора ради высоких рейтингов шоу "Голос".