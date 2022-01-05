Глубокий вырез и черные стрелки: 12-летняю дочь Брежневой неподобающе нарядили

Вера Брежнева сейчас счастлива в отношениях с Константином Меладзе. У пары нет детей, однако у певицы есть две дочери от других мужчин. Так, младшую девочку зовут Сара, она появилась на свет от украинского предпринимателя Михаила Кипермана.
Так же, как и звездная мама, Сара увлекается музыкой. Однако она решила податься не в певицы, а в диджеи. В социальных сетях она называет себя DJ Sarah и порой даже выкладывает видео, как сводит различные музыкальные треки.
Стоит отметить, что девочка выглядит значительно старше своего возраста. Она часто публикует фото в модных образах, любит носить короткие топы, облегающие платья и туфли на каблуке.
Накануне девочка появилась в весьма неподобающим для ребенка виде. Сара выложила видео в сторис "Инстаграм", на котором предстала в топе с глубоким вырезом. Дополнял образ блестящий чокер. Также девочка нанесла достаточно взрослый макияж: нарисовала черные стрелки и накрасилась цветным блеском, который придал эффект пухлых губ. Видимо, звездная мама советует дочери, как одеться.