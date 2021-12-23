Едва прикрывшая срам Брежнева бесстыдно изогнулась в толпе мужиков

Вера Брежнева показала ролик с новогодней съемки.

Певица приняла участие в новогоднем проекте модного журнала, съемка вышла очень концептуальной. На видео Вера появляется в разных образах, а на фоне играет песня про бриллианты в ее исполнении. Брежнева изгибается и танцует в окружении мужчин в костюмах. Сама она одета в "голый" комбинезон, который имитирует полное отсутствие одежды. На нем вышито еле прикрывающее срам белье из стразов, которые выполняют роль на видео бриллиантов.

Эффектное видео произвело фурор в комментариях. "Вау, Вера! какой кайф", "Как всегда обворожительная", "Восхитительные съемки", "Несколько раз пересмотрела", "Как же красиво и роскошно", "Как вам идет этот образ", "Что ты делаешь с нами Вера!", "Красиво, немного с юмором в начале меня это рассмешило", – восхитились комментаторы.

Ранее стало известно, какими растут дочери Веры Брежневой. У 39-летней артистки две взрослые наследницы, которые радуют Брежневу своими успехами. Младшей наследнице Саре недавно исполнилось 12 лет, звездная мама поздравила ее с днем рождения трогательным роликом. Подписчики отметили, что девочка растет красавицей и очень похожа на Веру. Старшей дочери Соне уже 20 лет, она живет и учится в США.