Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру

Иван Янковский поделился откровенным снимком с отдыха на Мальдивах.

Иван Янковский не является завсегдатаем светских мероприятий. Актер предпочитает держаться вдали от сплетен и интриг шоу-бизнеса. Своих подписчиков, как правило, он радует фотографиями со съемок различных проектов. Однако в праздничные дни молодой человек решил позволить небольшую откровенность и поделился жарким кадром с отдыха на Мальдивах.

На снимке запечатлены Иван Янковский и его возлюбленная Диана Пожарская. Полуголые актеры стоят по грудь в голубой морской воде и страстно целуются.

Поклонники с восторгом восприняли столь горячие фотографии. "Красота", "Красивая пара", "Какие вы прекрасные", "Солнышки", "Самые", "Любимая пара", – пишут фолловеры. Кстати, некоторые заметили, что Пожарская похожа на мать избранника. "Девушка чем-то на маму похожа", – отметил один из подписчиков.

Напомним, что недавно общественность узнала, что артисты тайно расписались. Об этом стало известно после того, как влюбленные пришли на светское мероприятие вместе. На безымянных пальцах были заметны кольца. Пара также воспитывает сына, который родился летом 2021 года.