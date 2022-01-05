Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
партнеры
Среда
5 января
Лента новостей
06:11
Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру
03:59
"Не ваше это": Сбежавшая из страны 53-летняя Стриженова прилюдно оголилась
02:08
Zivert побила Билана
23:59
К чему снится деревня
22:08
Стала лезть к бывшему: Разведенка Асмус решила вернуть счастливого с другой Харламова
20:17
"Нам будет очень больно": украинский политолог Романенко заявил о начале конца Украины
18:02
Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского
17:52
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
17:51
"Перенюханный ухолиз": директор Бородиной врезал обвинившему ее в изменах Омарову
17:19
"Чересчур": подростковое тельце Гагариной вызвало оторопь
17:03
Прилучный сделал неприлично дорогой подарок восьмилетнему сыну
16:46
Экс-глава МИД Украины назвал способ победить в войне с Россией
16:35
Создала образ жертвы: Громкий развод Петросяна и Степаненко оказался пиар-ходом
15:44
Галкин рассказал правду о своем происхождении
15:33
"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание
14:40
Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику
13:52
"Психанула": жена Малафеева сбежала из России вместе с сыном после новости о разводе
13:26
"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию
13:16
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
13:06
"Никаких праздников": Рязанова отказалась от торжества из-за горя
12:39
"Столько разных мужчин": Легкомысленная Волочкова показала очередного возлюбленного
12:19
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
12:08
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:01
Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь
11:34
Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань
11:34
"Грязь": Бузова ответила назвавшему песню Лазарева шлаком Соседову
11:16
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
11:15
"Любовь – это секс": Престарелая Гузеева о важности интима в отношениях
10:51
Признавшийся в связях с мужчинами Панин публично вызвал Преснякова на бой из-за Джигурды
10:44
"Эмоциональный шантаж": выступление подопечного Градского в финале "Голоса" назвали фарсом
10:44
Разбушевавшийся народ заставил 45-летнюю Маликову отказаться от пенсии
08:04
Как после курса химиотерапии: звезда Comedy Woman лишилась волос
06:28
"Ничего не получается": Галкин оправдал неудачу сына
04:32
Майли Сайрус в прозрачном платье и без белья продемонстрировала народу свои прелести
02:18
"Сидят огурцами": Нагиев приложил жюри КВН
00:17
Настасьин день: Приметы и традиции 4 января
22:34
Отлученный от семьи Боярский воссоединился с близкими
20:06
Участь Гном Гномыча: Плющенко вывел на лед годовалого сына
19:46
Дворец сказочной принцессы: дочь покойной Началовой похвасталась роскошными хоромами
17:54
"Без обид": Крутой публично унизил безголосого сына Королевой
17:50
"Сложно для меня": почему Загитова променяла большой спорт на телевидение
17:50
Бондарчук впервые раскрыла информацию об особенной дочери: В интернат не ссылала
17:27
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
17:25
"Не могу налюбоваться": Дакота похвасталась роскошным подарком
17:13
Порошенко подвергся нападкам украинцев из-за слов Зеленского: Посадите Петю, мистер президент
17:07
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
16:48
"Люблю навсегда": Долина призналась в чувствах к умершему Абдулову
16:47
Тайная страсть Пугачевой: Галкин рассекретил жену
16:28
Голая Собчак пошла по стопам заклятой подруги Волочковой: Показала зад
15:50
Взрослый сын Авербуха нянчил грудничка Арзамасовой в Новый год
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру

Оголившийся Янковский показал интимные ласки с возлюбленной на камеру

Иван Янковский поделился откровенным снимком с отдыха на Мальдивах.
прочитано 159 раз

Иван Янковский не является завсегдатаем светских мероприятий. Актер предпочитает держаться вдали от сплетен и интриг шоу-бизнеса. Своих подписчиков, как правило, он радует фотографиями со съемок различных проектов. Однако в праздничные дни молодой человек решил позволить небольшую откровенность и поделился жарким кадром с отдыха на Мальдивах.

ПО ТЕМЕ

"В слезах": Смертельная болезнь уничтожила Янковского

"Совсем чокнулись!": Спрятавшая соски беременная Пожарская снялась голышом

На снимке запечатлены Иван Янковский и его возлюбленная Диана Пожарская. Полуголые актеры стоят по грудь в голубой морской воде и страстно целуются.

Поклонники с восторгом восприняли столь горячие фотографии. "Красота", "Красивая пара", "Какие вы прекрасные", "Солнышки", "Самые", "Любимая пара", – пишут фолловеры. Кстати, некоторые заметили, что Пожарская похожа на мать избранника. "Девушка чем-то на маму похожа", – отметил один из подписчиков.

Напомним, что недавно общественность узнала, что артисты тайно расписались. Об этом стало известно после того, как влюбленные пришли на светское мероприятие вместе. На безымянных пальцах были заметны кольца. Пара также воспитывает сына, который родился летом 2021 года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Иван Янковский. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 06:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского

Артист умеет удивлять

Шоу-бизнес

Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику

Модель приняла решение

Шоу-бизнес

Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь

Телесваха удивила народ

Шоу-бизнес

"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание

Жена юмориста резка в решениях

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году
Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+