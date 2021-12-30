"В слезах": Смертельная болезнь уничтожила Янковского

Создание фильма "Чемпион мира" привело актера к серьезной трансформации. Сраженный недугом Иван Янковский испытал страшное.



Перед Новым годом в России запустили показ драмы "Чемпион мира", где Иван Янковский исполнил роль шахматиста. В интервью артист признался, что после съемок стал совсем другим человеком. Это, по его мнению, достаточно положительные изменения, которые произошли вследствие ряда обстоятельств.

В период работы над фильмом Иван подхватил смертельную болезнь — коронавирус. Несколько недель он боролся с ковидом, а потом вернулся на съемочную площадку с сильным недомоганием. Однако актер взял себя в руки и не сдался — продолжил выполнять поставленную задачу.

Недуг вкупе с кинокартиной образно уничтожил звезду. "Чувствовал, что я уже не я", — объявил Иван Янковский. Его личные условия жизни и болезни тесно сплелись с положением персонажа. "Казалось, что меня не существует как человека", — поведал мужчина

Киноактер мастерски вжился в роль, его пронзили подлинные эмоции, которые должен был выражать его герой Анатолий Карпов. "Когда мы снимали сцену, где я прощаюсь с экранным отцом и уезжаю в слезах, мне не лили глицерин в глаза, я действительно плакал", — признался артист.

Напомним, фильм "Чемпион мира" помог мужчине встретить свою судьбу. Филипп Янковский встретил на съемках свою избранницу Диану Пожарскую, которая родила от него сына.

Как писали "Дни.ру", у пары состоялась экранная свадьба в духе СССР. До сих пор народ гадает, успели ли артисты расписаться в ЗАГСе по-настоящему. Иван Янковский отмалчивается, но гордо выставляет в Сеть фото обнаженной избранницы.