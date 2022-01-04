Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
партнеры
Вторник
4 января
Лента новостей
14:40
Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику
13:52
"Психанула": жена Малафеева сбежала из России вместе с сыном после новости о разводе
13:26
"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию
13:16
"Когда он тебя бьет": Анастасия Макеева откровенно о трагедиях в личной жизни
13:06
"Никаких праздников": Рязанова отказалась от торжества из-за горя
12:39
"Столько разных мужчин": Легкомысленная Волочкова показала очередного возлюбленного
12:19
"Что было с мозгами": Пугачева заподозрила у себя нарушение психики
12:08
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:01
Рухнувшая с каната 59-летняя Сябитова вызвала оторопь
11:34
Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань
11:34
"Грязь": Бузова ответила назвавшему песню Лазарева шлаком Соседову
11:16
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
11:15
"Любовь – это секс": Престарелая Гузеева о важности интима в отношениях
10:51
Признавшийся в связях с мужчинами Панин публично вызвал Преснякова на бой из-за Джигурды
10:44
"Эмоциональный шантаж": выступление подопечного Градского в финале "Голоса" назвали фарсом
10:44
Разбушевавшийся народ заставил 45-летнюю Маликову отказаться от пенсии
08:04
Как после курса химиотерапии: звезда Comedy Woman лишилась волос
06:28
"Ничего не получается": Галкин оправдал неудачу сына
04:32
Майли Сайрус в прозрачном платье и без белья продемонстрировала народу свои прелести
02:18
"Сидят огурцами": Нагиев приложил жюри КВН
00:17
Настасьин день: Приметы и традиции 4 января
22:34
Отлученный от семьи Боярский воссоединился с близкими
20:06
Участь Гном Гномыча: Плющенко вывел на лед годовалого сына
19:46
Дворец сказочной принцессы: дочь покойной Началовой похвасталась роскошными хоромами
17:54
"Без обид": Крутой публично унизил безголосого сына Королевой
17:50
"Сложно для меня": почему Загитова променяла большой спорт на телевидение
17:50
Бондарчук впервые раскрыла информацию об особенной дочери: В интернат не ссылала
17:27
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
17:25
"Не могу налюбоваться": Дакота похвасталась роскошным подарком
17:13
Порошенко подвергся нападкам украинцев из-за слов Зеленского: Посадите Петю, мистер президент
17:07
"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"
16:48
"Люблю навсегда": Долина призналась в чувствах к умершему Абдулову
16:47
Тайная страсть Пугачевой: Галкин рассекретил жену
16:28
Голая Собчак пошла по стопам заклятой подруги Волочковой: Показала зад
15:50
Взрослый сын Авербуха нянчил грудничка Арзамасовой в Новый год
15:24
"Я тебе сейчас в рожу плюну": Собчак взбесила Блиновскую и рискнула оказаться в реке
15:14
Заслуженная артистка России умерла после продолжительной болезни
14:46
Звезда шоу "Пацанки" всадила матери нож между ребер
14:18
Очень его любила: мать показала настоящего фаворита покойной Началовой
14:15
Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников
14:04
Политолог Войко о переговорах Зеленского и Байдена: Предметного наполнения здесь нет
13:38
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
13:33
Ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь двухзначных чисел
13:03
"Не стояла ни в какой очереди": оборотистая Бабкина кормила гостей деликатесами в годы дефицита
12:38
"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой
12:38
"Поступили угрозы": Солнцеву сильно досталось после критики известной певицы
12:22
Вопиющая несправедливость: Жигунов взорвался из-за трансляции "Сватов"
11:56
"Играет не в свои игры": Дава сбежал от Киркорова к женщине
11:43
"Новогодняя попа": 50-летняя Орбакайте показала ягодицы крупным планом
11:42
Галкин зарабатывал на меха в Кремле: роскошная шуба Пугачевой произвела фурор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой
Пугачева появилась на публике после известия о трагической потере
Овдовевшая Хакамада раскрыла интимные подробности личной жизни: разрешила иметь любовников
"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа
Жуткое зрелище: опухшая Собчак покрылась пятнами после новогодней ночи
Галкин зарабатывал на меха в Кремле: роскошная шуба Пугачевой произвела фурор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику

Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику

Анастасия Решетова провела новый год в компании возлюбленного.
прочитано 23 раза

Осенью прошлого года появилась информация о том, что экс-супруга Тимати решила сменить религию. Анастасию стали замечать у мечетей в соответствующей одежде. Позднее модель сама подтвердила переход в ислам. Многих крайне возмутил этот факт, так как после принятия строгих правил мусульманства она не перестала выкладывать в Сеть откровенные фото.

ПО ТЕМЕ

"Душную" Решетову публично оплевали: Самоподача не самой умной женщины лет 40

Решетова уделала новую любовницу Тимати: С меня семь потов сошло

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Однако Решетову не сильно волнует мнение окружающих. Помимо принятия ислама, она вступила в отношения с мужчиной из Арабских Эмиратов. Поклонники предположили, что эти факты взаимосвязаны. Теперь Анастасия призналась, что уехала к возлюбленному в Дубай.

В блоге модель устроила интерактив с подписчиками, где ей задавали вопросы. Один из фолловеров поинтересовался, насовсем ли переехала Анастасия. Девушка ответила, что пока не знает ответа на этот вопрос. Подписчики предположили, что отношения с богатым избранником еще недостаточно крепкие.

Ранее Анастасию Решетову публично унизила скандальная блогер Лена Миро. Она заявила, что модель ведет себя, как "не самая умная женщина лет 40 в поисках дольче виты". В Сети согласились с Леной, отметив несоответствие внешности и поведения Решетовой с ее довольно юным возрастом – модели всего 25 лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2022, 14:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику

Модель приняла решение

Шоу-бизнес

"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию

Появились подробности

Шоу-бизнес

"Эмоциональный шантаж": выступление подопечного Градского в финале "Голоса" назвали фарсом

Певец почтил память мэтра

Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно о разводе с режиссером: Мы перешли грань

Модель отреагировала на слухи об изменах

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году
Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год

Спорт

"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+