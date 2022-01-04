Принявшая ислам Решетова уехала в Дубай к богатому любовнику

Анастасия Решетова провела новый год в компании возлюбленного.

Осенью прошлого года появилась информация о том, что экс-супруга Тимати решила сменить религию. Анастасию стали замечать у мечетей в соответствующей одежде. Позднее модель сама подтвердила переход в ислам. Многих крайне возмутил этот факт, так как после принятия строгих правил мусульманства она не перестала выкладывать в Сеть откровенные фото.

Однако Решетову не сильно волнует мнение окружающих. Помимо принятия ислама, она вступила в отношения с мужчиной из Арабских Эмиратов. Поклонники предположили, что эти факты взаимосвязаны. Теперь Анастасия призналась, что уехала к возлюбленному в Дубай.

В блоге модель устроила интерактив с подписчиками, где ей задавали вопросы. Один из фолловеров поинтересовался, насовсем ли переехала Анастасия. Девушка ответила, что пока не знает ответа на этот вопрос. Подписчики предположили, что отношения с богатым избранником еще недостаточно крепкие.

Ранее Анастасию Решетову публично унизила скандальная блогер Лена Миро. Она заявила, что модель ведет себя, как "не самая умная женщина лет 40 в поисках дольче виты". В Сети согласились с Леной, отметив несоответствие внешности и поведения Решетовой с ее довольно юным возрастом – модели всего 25 лет.