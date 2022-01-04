"Грязь": Бузова ответила назвавшему песню Лазарева шлаком Соседову

Во время шоу "Х-Фактор-Беларусь" телеведущая часто вступала в конфликты с Сергеем Соседовым.

Несмотря на то, что музыкальное шоу, в котором Ольга была наставником, подошло к концу, она никак не может успокоиться после нападков Сергея Соседова. Звезда считает, что коллега был предвзят по отношению к ней. Так, Соседов заявил, что слова Бузовой никому не нужны, и назвал шлаком песню Сергея Лазарева. Бузова же не стала уподобляться критику и лишь пожелала ему всего самого лучшего. "До меня эта грязь не долетает", – заявила телеведущая.

Кстати, в будущем Ольга планирует поставить противника на место. Так, она заявила, что впервые участвовала в качестве наставника, поэтому порой не знала, что сказать. Но лет через пять она уже будет более подкованной и будет отвечать аргументированно, причем уже на языке Соседова. Однако, как отметила телеведущая, она будет произносить свои речи филигранно.

Кстати, многие считают, что ссора с Соседовым – это пир-ход. Однако Бузова опровергла эти слова. Звезда подчеркнула, что она в очередной раз столкнулась с таким отношением со стороны мужчины. Также она сравнила музыкальное шоу с реалити.