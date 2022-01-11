"Это позор": Ефремов восстал против связи Щербакова с Успенской

В тот самый клип артист попал совершенно случайно и не совсем безболезненно. Об этом Борис Щербаков недавно вспомнил в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Как-то во время репетиции в театре к нему подошел режиссер и рассказал, что слышал от директора Успенской, что им нужен человек примерно с такой же внешностью, как у актера. Борис Щербаков подумал и согласился.
Однако, когда о его намерении сниматься в клипе услышал худрук театра "Современник" Олег Ефремов, он оказался возмущен. Олег Николаевич буквально восстал против такой связи с Успенской – он считал, что артист художественного театра не должен опускаться до съемок в каком-то музыкальном клипе, даже если речь идет об известной певице.
"Это позор," – вспомнил возмущения Ефремова Щербаков.
Впрочем, позже худрук согласился послушать песню. А узнав, что Щербаков будет играть проводника, Ефремов успокоился и перестал возражать.
В беседе с Корчевниковым Щербаков вспомнил, что после выхода ролика он стал по-настоящему знаменитым. Мужчина и до этого был успешным актером, но многие люди не знали его в лицо, а после появления на телевидении вместе с популярной певицей Щербакова даже стали узнавать на улицах.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как жена Бориса Щербакова рассказала об "интиме" мужа с Еленой Прокловой.