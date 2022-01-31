"Делает что хочет": зачем разведенная Асмус разделась на глазах у всех

На днях бывшая жена комика Гарика Харламова Кристина Асмус поделилась откровенным видео в "Инстаграме" после очередного спектакля на сцене театра им М.Н.Ермоловой. Артистка часто показывает поклонникам закулисье, раскрывая тайны своей профессии.
Отыграв в одной из постановок, звезда "Интернов" сняла видео, в котором показала зрителям свое перевоплощение из сценического образа в себя настоящую. Во время виртуального общения с подписчиками актриса решила снять театральный костюм, не выключая при этом камеру. Откровенное видео не смутило знаменитость, и она опубликовала его в "сторис" в "Инстаграме".
"Я считаю, любой блогер должен показывать свою реальную жизнь. И этот момент она запечатлела не ради "хайпа", а ради своих зрителей", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Босс.
Экс-супруга звезды Comedy Club известна своими откровенными снимками. Асмус достаточно часто публикует фотографии, на которых она либо частично, либо полностью оголена. Артистка также скандально прославилась благодаря интимной сцене в фильме "Текст", в котором она сыграла с Иваном Янковским.
"Кристина – уже известный артист и не думаю, что это спланированная акция, чтобы поймать минуту славы. Это ее контент и она делает что хочет! Она главный режиссер своей истории в социальных сетях", – подытожила блогер.