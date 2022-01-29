"Невозможно было не влюбиться": Кабо публично призналась в чувствах к Караченцову после слухов о романе

Ольга Кабо и Николай Караценцов вместе принимали участие в съемках нескольких фильмов. Как коллеги, так и поклонники замечали "химию" между этими артистами. Они отлично смотрелись в кадре, проявляли друг к другу симпатию и за пределами съемочной площадке. Тогда появились слухи о романе актеров.
В эфире передачи "Судьба человека" Кабо рассказала правду. Ольга призналась, что на самом деле испытывала большую симпатию к народному артисту. "Невозможно было не влюбиться в него", – сказала актриса, уточнив, что Караченцов был для нее близким другом.
Когда Николай Петрович тяжело болел, Кабо приходила к нему домой. Актриса вместе с Людмилой Поргиной плакала на кухне. Ольга навещала близкого друга и в больнице. По словам артистки, она общалась со своим коллегой практически до самого последнего дня.
Напомним, Николай Караченцов скончался в канун своего 74-летия, 26 октября 2018 года, в 62-й онкологической больнице из-за отказа почек. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее Ольга Кабо рассказывала о своей душевной боли после кончины отца. На откровенный разговор актриса решилась во время съемок программы "Когда все дома".