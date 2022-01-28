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Шоу-бизнес
"Прекращаем репетиции и отменяем премьеру": новый виток скандала в театре Ермоловой

"Прекращаем репетиции и отменяем премьеру": новый виток скандала в театре Ермоловой

В театре имени Ермоловой творятся страшные вещи. Скандал с Олегом Меньшиковым набирает обороты.
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Театр имени Ермоловой в последние годы пережил много перемен. Старое поколение худруков уходит, на смену приходят другие звезды, которые не всегда угодны прежним, еще не потерявшим масть властям. В итоге в театре происходит скандал за скандалом, один страшнее другого, и кажется, о культуре и творчестве здесь уже не может быть и речи.

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 Олег Евгеньевич Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Сегодня стало известно, что театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или Все что угодно". Перед этим режиссер Олег Долин открыто обвинил худрука театра Олега Меньшикова в краже постановки. Якобы Меньшиков по непонятным причинам отстранил коллегу от работы, когда постановка была уже практически готова. Теперь Долин намерен подать в суд, сообщает телеканал "360".

Сообщение об отмене спектакля появилось на официальной странице театра Ермоловой в "Инстаграм". В тексте говорится, что актеры тоже люди и оказались в невыносимых условиях.

Сотрудники театра поблагодарили поклонников и тех, кто хотел прийти на премьеру, но теперь не сможет. Артисты добавили, что всегда ждут своих зрителей, но не в этот раз. Коллектив Олега Меньшикова выразил соболезнования в связи со случившимся.

В тексте говорилось, что решение об отмене спектакля было принято совместными силами. Причиной названы условия, в которых невозможно развивать творчество. Также отмечается, что вокруг труппы творятся некрасивые разбирательства.

"Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями", – говорится в сообщении.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 18:26 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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