"Прекращаем репетиции и отменяем премьеру": новый виток скандала в театре Ермоловой

В театре имени Ермоловой творятся страшные вещи. Скандал с Олегом Меньшиковым набирает обороты.

Театр имени Ермоловой в последние годы пережил много перемен. Старое поколение худруков уходит, на смену приходят другие звезды, которые не всегда угодны прежним, еще не потерявшим масть властям. В итоге в театре происходит скандал за скандалом, один страшнее другого, и кажется, о культуре и творчестве здесь уже не может быть и речи.

Сегодня стало известно, что театр имени Ермоловой отменил премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или Все что угодно". Перед этим режиссер Олег Долин открыто обвинил худрука театра Олега Меньшикова в краже постановки. Якобы Меньшиков по непонятным причинам отстранил коллегу от работы, когда постановка была уже практически готова. Теперь Долин намерен подать в суд, сообщает телеканал "360".

Сообщение об отмене спектакля появилось на официальной странице театра Ермоловой в "Инстаграм". В тексте говорится, что актеры тоже люди и оказались в невыносимых условиях.

Сотрудники театра поблагодарили поклонников и тех, кто хотел прийти на премьеру, но теперь не сможет. Артисты добавили, что всегда ждут своих зрителей, но не в этот раз. Коллектив Олега Меньшикова выразил соболезнования в связи со случившимся.

В тексте говорилось, что решение об отмене спектакля было принято совместными силами. Причиной названы условия, в которых невозможно развивать творчество. Также отмечается, что вокруг труппы творятся некрасивые разбирательства.

"Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями", – говорится в сообщении.