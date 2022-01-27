"Сожрет ковид": Климова опустилась на колени перед царем

Екатерина Климова верит в гороскопы. Она спросила совета на будущий год у знатоков.

24 января Екатерине Климовой исполнилось 44 года. Сегодня она одна из ведущих актрис российского кинематографа. За ее плечами главные роли в ярких кинолентах и громких спектаклях. Кроме того, она многодетная мать, у нее четверо детей. При этом Климова великолепно выглядит.

Актриса уверена, что ее жизнь во многом схожа с бразильскими сериалами. Мол, слишком много в ней страстей. Некоторые эпизоды из прошлого Климова до сих пор вспоминает со слезами на глазах. При этом она не теряет позитивного отношения к жизни.

На днях Климова поделилась в своем "Инстаграм" интересным снимком. В кадре она предстала между двумя огромными тигром и царем зверей львом, сидя на коленях.

"Вы верите в гороскоп? Есть тут у меня тигрята, те, кто в год тигра родился? Кто знает, что нам ждать от него? Совсем скоро, и он вступит в свои права", – написала Екатерина Климова.

Поклонники поймали позитивный настрой актрисы и отметили, что у них большие планы на 2022 год. Климовой сделали комплименты за ее хищный образ.

"Тигр сожрет ковид к концу года"; "Тигрица хороша, фото классные"; "Насмешила Катюша, ну ничего, я думаю, ты и не с такими дикими зверьками справлялась в своей жизни", – написали поклонники.