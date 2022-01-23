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Шоу-бизнес
"Господи": вскрылась новая информация о состоянии разбитой инсультом Прокловой

"Господи": вскрылась новая информация о состоянии разбитой инсультом Прокловой

Стало известно, что актрисе необходима операция.

Продолжение: Пострадал мозжечок: врачи отказались оперировать сраженную инсультом Проклову
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Недавно Елену Проклову поразил инсульт, из-за чего актриса даже была госпитализирована. Однако беда не приходит одна. Так, недавно артистка заявила, что скоро ее ожидает серьезная операция. По словам женщины, необходимо установить стент на артерию.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Проклова успокоила поклонников. Она заявила, что чувствует себя лучше. Благодаря правильно подобранному лечению актриса уже начала поправляться. Она надеется, что где-то в марте сможет вернуться к работе. Также артистка поблагодарила всех за беспокойство и отметила, что не всегда может отвечать на телефонные звонки, так как врачи не разрешают.

Новость о проблемах со здоровьем всполошила коллег Прокловой. Так, многие ринулись поддерживать ее. Не осталась в стороне Людмила Поргина. Женщина уж очень испугалась за Елену. "Господи боже мой, бедненькая", – заявила она. Также Поргина отметила, что Проклова в последнее время неплохо выглядела и чувствовала. По ее мнению, привести к ухудшению состояния могли погодные условия, а именно перепады температуры.

Напомним, что недавно артистка привлекла к себе внимание общественности. Дело в том, что она дала интервью, в котором рассказала, что в детстве пережила сексуальные домогательства. Так, она призналась, что в двенадцать лет к ней приставал режиссер.

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Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 18:01 Источник: "Ты не поверишь!" • Требует проверки
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комментарии

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гость
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Это расплата за длинный и грязный язык.Потревожить перед родственниками память об умерших...и она думала,что совестливая? Уродлива душой эта старуха.
1

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