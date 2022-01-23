"Господи": вскрылась новая информация о состоянии разбитой инсультом Прокловой

Стало известно, что актрисе необходима операция.

Недавно Елену Проклову поразил инсульт, из-за чего актриса даже была госпитализирована. Однако беда не приходит одна. Так, недавно артистка заявила, что скоро ее ожидает серьезная операция. По словам женщины, необходимо установить стент на артерию.

Проклова успокоила поклонников. Она заявила, что чувствует себя лучше. Благодаря правильно подобранному лечению актриса уже начала поправляться. Она надеется, что где-то в марте сможет вернуться к работе. Также артистка поблагодарила всех за беспокойство и отметила, что не всегда может отвечать на телефонные звонки, так как врачи не разрешают.

Новость о проблемах со здоровьем всполошила коллег Прокловой. Так, многие ринулись поддерживать ее. Не осталась в стороне Людмила Поргина. Женщина уж очень испугалась за Елену. "Господи боже мой, бедненькая", – заявила она. Также Поргина отметила, что Проклова в последнее время неплохо выглядела и чувствовала. По ее мнению, привести к ухудшению состояния могли погодные условия, а именно перепады температуры.

Напомним, что недавно артистка привлекла к себе внимание общественности. Дело в том, что она дала интервью, в котором рассказала, что в детстве пережила сексуальные домогательства. Так, она призналась, что в двенадцать лет к ней приставал режиссер.