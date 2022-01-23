Пострадал мозжечок: врачи отказались оперировать сраженную инсультом Проклову

Недавно Елена Проклова пережила обширный инсульт. Звезда несколько дней провела в реанимационном отделении.

Елена Проклова отправилась в центр реабилитации. Актриса решила восстанавливать здоровье под присмотром специалистов. Проклова уже занимается на велотренажере и делает зарядку дважды в день.

По словам Елены Игоревны, после инсульта ее постоянно шатает и тошнит. Как оказалось, у звезды отечественного кино пострадал мозжечок – отдел мозга, отвечающий за равновесие и тонус мышц. Проклова благодарит Бога за то, что не осталась овощем.

Медики планируют заниматься с Прокловой десять дней. Затем Елена Игоревна отправится домой, где будет тренироваться самостоятельно по специальной программе.

Оперировать Проклову врачи пока отказываются. Сейчас, говорит звезда, она находится в остром периоде болезни, поэтому хирургическое вмешательство ей противопоказано. Возможно, Елена Игоревна попадет на стол хирурга ближе к лету. Многое будет зависеть от результатов анализов крови. Если итоги исследования окажутся плохими, то знаменитости установят стент.

Общаясь с журналистами, Елена Проклова отметила, что потерять здоровье можно в один миг, а восстанавливать его приходится тяжело и долго. Актриса поблагодарила всех тех, кто поддерживает ее в трудный час.