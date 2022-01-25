Неужели беременна? Рванувшая к врачу Кудрявцева засветила пышный живот

Телеведущая Лера Кудрявцева нередко жалуется на свое состояние. На днях она рванула к врачу прямо ночью, чтобы выяснить причину недомоганий. С одной стороны на здоровье влияет напряженная работа, с другой — почтенный возраст, с третьей — перенесенный ковид. Однако даже с букетом болячек звезде удается подогревать слухи о беременности.
Звездная блондинка родила дочь Машу в 47 лет — три с половиной года назад. Некоторые фанаты женщины уверенно заявили, что на одной малышке она не остановится. Впрочем, домыслы пытливого народа никак не оправдывались до недавнего времени.
После отпуска светская львица разместила в инстаграм-аккаунте ролик, где хорошо видна ее фигура. И хотя теледива облачилась в черное, пышный живот не удалось скрыть даже под юбкой. Лера Кудрявцева держала осанку и вытягивалась, но подписчики заметили ее увеличенные параметры.
Теперь россияне сплетничают о том, что знаменитость готовится к родам. Впрочем, есть и другая версия — якобы Лера Кудрявцева много кушала на отдыхе, и поэтому набрала вес. Ни те, ни другие сплетни звезда пока не комментировала. Она удивительным образом таит интригу, пока фанатов разрывает от любопытства.
Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева испытывает проблемы в общении с дочерью. Маленькая Маша отвергла мать и стала ею манипулировать.