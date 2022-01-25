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Шоу-бизнес
Неужели беременна? Рванувшая к врачу Кудрявцева засветила пышный живот

Неужели беременна? Рванувшая к врачу Кудрявцева засветила пышный живот

50-летняя Лера Кудрявцева округлилась и зачастила с визитами в клинику.
прочитано 323 раза

Телеведущая Лера Кудрявцева нередко жалуется на свое состояние. На днях она рванула к врачу прямо ночью, чтобы выяснить причину недомоганий. С одной стороны на здоровье влияет напряженная работа, с другой — почтенный возраст, с третьей — перенесенный ковид. Однако даже с букетом болячек звезде удается подогревать слухи о беременности.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Звездная блондинка родила дочь Машу в 47 лет — три с половиной года назад. Некоторые фанаты женщины уверенно заявили, что на одной малышке она не остановится. Впрочем, домыслы пытливого народа никак не оправдывались до недавнего времени.

После отпуска светская львица разместила в инстаграм-аккаунте ролик, где хорошо видна ее фигура. И хотя теледива облачилась в черное, пышный живот не удалось скрыть даже под юбкой. Лера Кудрявцева держала осанку и вытягивалась, но подписчики заметили ее увеличенные параметры.


Теперь россияне сплетничают о том, что знаменитость готовится к родам. Впрочем, есть и другая версия — якобы Лера Кудрявцева много кушала на отдыхе, и поэтому набрала вес. Ни те, ни другие сплетни звезда пока не комментировала. Она удивительным образом таит интригу, пока фанатов разрывает от любопытства.

Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева испытывает проблемы в общении с дочерью. Маленькая Маша отвергла мать и стала ею манипулировать.


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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 14:27 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Постаревшая Кудрявцева оголила дряблые руки на премии

комментарии

Ответить:

Гость943601
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На фото изображена какая-то силиконовая кукла, смутно похожая на человека. Это кто? Если это она, то зачем нам показывают эту страшилу, которая еще плодиться собралась?
Гость949962
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Детей не только родить надо, но ещё и успеть воспитать..
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