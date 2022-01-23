Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши

Отпрыск звезды отрывался всю ночь.

19-летний сын Наташи Королевой, Архип Глушко, судя по всему, накануне провел веселый вечер в компании друзей и избранницы Мелиссы Фокс–Волынкиной. Отпрыск звезды и его приятели до утра оттягивались на чьей-то тесной кухне. Компания курила кальян, пела песни и, возможно, распивала спиртное. В личном микроблоге Глушко с гордостью продемонстрировал миру то, как талантливо его избранница выпускает дым изо рта.

Архип и сам показал класс – в разгар вечеринки он исполнил танцевальный номер. В финале перфоманса сын Королевой показал жест, который обычно расценивают как приглашение к оральным ласкам: подергал языком между указательным и средним пальцами.

Наташе Королевой, отметим, не очень нравится компания, в которой сейчас зависает ее единственный сын. Артистка не скрывает, что ее наследник выбрал в невесты неподходящую девушку – Мелисса Волынкина в прошлом зарабатывала на жизнь стриптизом.

В конце минувшего года Волынкина отметила 21-й день рождения. На вечеринке в честь личного праздника Мелисса исполнила стриптиз для гостей. В Сеть даже попали кадры, на которых возлюбленная Архипа демонстрирует голый зад. Поговаривают, что девушка таким образом отомстила потенциальной свекрови. Оказывается, Наташа не захотела поздравить девушку сына с днем рождения.