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Шоу-бизнес
Хилькевич серьезно травмировалась: Ни присесть

Хилькевич серьезно травмировалась: Ни присесть

С Анной Хилькевич на отдыхе произошло несчастье. Звезда поделилась случившимся с поклонниками.
прочитано 107 раз

Актриса рассказала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, что сильно повредила колено. Анна Хилькевич сообщила, что ЧП случилось под конец отпуска, когда она передвигала детскую кроватку в отеле. К счастью, ей помог муж – предприниматель Артур Мартиросян. Бизнесмен замотал поврежденную ногу тейпом, заверив, что это должно помочь.

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Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Анна Хилькевич пока не стала прибегать к помощи медиков, отправившись с супругом и дочерьми обратно в Россию. "Теперь ни присесть не могу, ни бегать", — поделилась своим горем знаменитость.

Отметим, с начала этого года артистка в близкими проводила отпуск в Доминикане. Анна Хилькевич рассказывала, что даже там ей не удается отдохнуть. Звезда говорила, что часто ссорилась с мужем, а дети все время устраивали истерики. Она признавалась, что быстрее хочет вернуться на работу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Напомним, Анна Хилькевич с супругом растят двух дочерей: 11-летнюю Арианну и трехлетнюю Марию. К будущим мужем актриса случайно познакомилась в 2013 году. Через два года влюбленные поженились.

Как писали "Дни.ру", ранее Анна Хилькевич пожаловалась на предательство няни. Женщина внезапно уехала, обманув ее. Помощница без предупреждения отправилась к друзьям в другой город, буквально бросив детей актрисы на произвол. После случившегося артистка решила на какое-то время воздержаться от услуг няней.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 18:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

комментарии

Ответить:

Гость948921
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Такая же как и Асмусина Бульдоговна- вот пыжимся напомнить о себе из всех силёнок- а никому это не нужно…..
1

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