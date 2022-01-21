С Анной Хилькевич произошло ЧП на отдыхе: Разорвало от боли

Звезда сериала "Универ" решила отдохнуть с семьей Доминиканской республике. Чтобы поездка запомнилась лучше, они часто путешествовали по стране, заказывая различные экскурсии. Так, накануне семейство решило посмотреть на подземные пещеры, расположенные в Сан-Доминго.
Однако поездку омрачило страшное происшествие, которое произошло с ее дочерью. Артистка сообщила, что на обратном пути Ариану "разорвало от боли в ушах". Как впоследствии выяснили врачи, у ребенка отит. Девочка купалась в бассейне, всего лишь раз нырнула на дно и буквально сразу заболела.
По признанию Хилькевич, подобная проблема с дочкой случилась не в первый раз. К счастью, ребенок чувствует себя уже лучше, однако вылечить ее нужно как можно быстрее. Иначе семье придется задержаться за границей. Анна сказала, что лететь с больными ушами нельзя – может разорвать перепонку.
Артистка надеется, что все встанет на свои места, однако в Москве ее ждут другие проблемы. Как оказалось, женщине придется искать новую няню, поскольку прошлая ее обманула. Так, она уехала за неделю до праздников, не предупредив актрису. Хилькевич считает этот поступок подлым, поскольку предновогоднее время – самый напряженный съемочный период.