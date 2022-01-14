"Муж запрещает": Пережившая предательство скромница Хилькевич прилюдно оголилась

Сразу после Нового года артистка с мужем и дочками сбежала от московского холода и теперь нежится в лучах южного солнца. Анна не забывает радовать подписчиков снимками из путешествия. Новое фото скромницы Хилькевич взбудоражило народ. Она предстала в открытом купальнике кораллового цвета, который заметно оголяет стройное тело 35-летней актрисы.
Подписчики бурно отреагировали на снимок. "Я думала вам муж запрещает такое выставлять, вы везде прикрываетесь так всегда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самый хороший купальник", "Шикарное фото! Спорт и питание дает свои плоды!", "Побольше таких фоточек", "Всегда с ума сходил с твоей фигуры", – написали комментаторы.
Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на предательство. Няня ее детей неожиданно уехала, обманув работодателей. Помощница без предупреждения отправилась к друзьям в другой город, буквально бросив детей на произвол. После инцидента Анна решила на какое-то время воздержаться от использования услуг няни. Хилькевич призналась, что ей уже несколько раз "везло" на непрофессиональных нянь, которые не могли найти хороший контакт с ее дочками.