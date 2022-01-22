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Шоу-бизнес
Жена Газманова поделилась семейной проблемой: Увлекся женщиной на 8 лет старше

Жена Газманова поделилась семейной проблемой: Увлекся женщиной на 8 лет старше

Избранница 70-летнего Олега Газманова пообщалась с поклонниками. Она поделилась своим мнением на сложную ситуацию.
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Супруга певца пооткровенничала с фолловерами в "Сторис" своего микроблога. Марина Газманова выразила мнение, что мужчина в любом случае все решит по-своему.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Одна из подписчиц поделилась семейной проблемой. "Добрый день. Сын увлекся дамой на восемь лет старше, стоит вмешиваться? Как бы вы поступили?", – спросила женщина. Но жена музыканта не смогла дать однозначного ответа.

"Пусть его научит... Вмешивайся, не вмешивайся — если взрослый, сам все решит по-своему!.. Если спросит совет, дадите свой честный ответ!", — заявила Марина Газманова. При этом она отметила, что подписчица дала слишком мало информации. Так, неизвестен возраст ее сына и кто та женщина, в которую тот влюбился.

Напомним, Марина на 18 лет младше музыканта. Однако это не мешает супругам иметь гармоничные отношения. Отметим, что из всех детей Олега Газманова публика чаще всего обсуждает Родиона Газманова. Однако помимо него у звезды есть еще двое детей. Вторая жена Марина подарила артисту дочь Марианну и пасынка Филиппа, которого тот воспитал как собственного.

Вячеслава Мавроди, отца мальчика и брата создателя "МММ" Сергея Мавроди, посадили еще до того как ребенок появился на свет. Сейчас 24-летний приемный сын Олега Газманова – успешный бизнесмен.

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Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 16:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость940600
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Противная Мавродиха и стервозная!!!!
Светлана
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Сати Казановой уже 40 лет чего врать!!!!
1

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