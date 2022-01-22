Трехэтажный особняк и прислуга: Как живет разбитая инсультом Проклова

Елена Проклова недавно перенесла серьезную болезнь.

Артистка попала в больницу в тяжелом состоянии, у Елены был обширный инсульт. Врачи буквально подарили ей вторую жизнь, что сильно повлияло на взгляды скандальной звезды. Вскоре после выписки врач прокомментировал состояние Прокловой, отметив, что ее жизнь уже не будет прежней, ей придется постоянно проверяться и пожизненно пить различные поддерживающие препараты.

После нескольких дней в реанимации и после в обычной палате Елена вернулась в свой шикарный трехэтажный особняк. Дом артистки в элитном поселке занимает практически тысячу квадратных метров, а коммунальные услуги за него выходят на 120 тысяч рублей. Расходы на дом Проклова делит со своим бывшим мужем, который также живет на их совместной огромной площади. Экс-супруги не пересекаются без необходимости, места хватает всем.

За разбитой инсультом артисткой будут ухаживать родные и близкие, а также штат прислуги, которая периодически помогает по хозяйству, ведь теперь Елене противопоказаны любые нагрузки.

Ранее Елена Проклова заявила, что в молодости подверглась домогательствам со стороны известного режиссера. Публика сразу же догадалась, о ком именно идет речь, Проклову осудили, ведь ее оппонент ушел из жизни и не может рассказать свою версию событий. В Сети даже предположили, что Елена придумала историю ради денег и пиара.