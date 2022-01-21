Вываливший срам Тарзан впервые снялся с "братом-близнецом": Одно лицо

Сергей Глушко постоянно развлекает своих поклонников. Недавно у него открылся новый талант.

Знаменитый Тарзан постоянно публикует фотографии достаточно эротического характера. Некоторые не перестают восхищаться его фигурой, другие же относятся с большим юмором к тому, что он якобы просто любит показывать себя во всей красе. Однако нельзя не отметить, что форму артисту к 51 году удалось сохранить и правда прекрасную.

При этом демонстрирует знаменитость свое тело в самых разных амплуа. На этот раз он решил показать поклонникам результаты своего творчества. Не так давно он начал писать картины. Делает он это не совсем стандартным образом – в небольших трусах, обтягивающих все то, что другие обычно стараются не показывать чужим людям. На кадре супруг Наташи Королевой предстал в голубых тонких плавках перед зеркалом рядом с картиной, на которой изображена морда гориллы.

Картину Тарзан тут же окрестил "автопортретом", чем невероятно рассмешил россиян. Некоторые тут же указали, что они просто "близнецы". Сам артист не только не обижается на такие сравнения, но даже спорит с теми, кто не согласился со схожестью. Поклонники подчеркнули, что обезьяна выглядит слишком агрессивной, а он сам не такой.

"Одно лицо", "Какой художник! И правда очень похожи", "Как вы придумали такого, невероятно", "Один в один! Ну и шутник", "Кто учил Вас так писать? Невероятно! Ваша копия", "Чувство юмора на высоте, портрет тоже", – прокомментировали поклонники.