76-летняя сексуальная мать утерла нос еле раскорячившей ноги Королевой

"Яблоко от яблоньки недалеко падает", – гласит народная присказка. Вот и Наташа Королева, кажется, решила взять пример со своей неординарной матери, которая день ото дня удивляет публику своим специфическим вкусом.
Напомним, недавно в Сети вышла новая фотосессия матери Наташи Королевой, на кадрах которой 76-летняя Людмила Порывай предстала в обтягивающих лосинах и красной шубой, с яркими аксессуарами и с вызывающим макияжем.
Наташа Королева предупредила фанатов о том, что ее семья не совсем стандартная, поэтому попросила хейтеров не критиковать, если им что-то не нравится, а просто отписываться сразу.
Наконец певица сама пошла по маминым следам и опробовала на себе необычный образ. Мать Наташи Королевой показала в своем микроблоге кадры, на которых певица примеряет голубые стриптизерские сапоги-чулки с люрексом. Фанаты отметили, что Королева вышла на видео какой-то опухшей и неловко раскорячившейся. Было видно, что Королевой тяжело мерить такую обувь.
"Мама, я это делаю только ради тебя… Но колодка удобная. Если бы на худую ногу..." – сказала Королева.
Судя по всему, сапоги оказались маловаты в объемах Наташе Королевой, что не удивительно, ведь после новогодних праздников все немного прибавили в весе.